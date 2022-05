Raad van State: meer waarborgen nodig in wet voltooid leven

De Raad van State vindt dat de initiatiefwet voor een vrijwillig levenseinde nog niet goed genoeg is. Er zijn meer waarborgen nodig om vast te stellen dat mensen echt in aanmerking komen voor euthanasie, heeft de afdeling advisering in december 2020 vastgesteld. Het advies is deze vrijdag pas gepubliceerd.

De wet gaat over euthanasie voor mensen die niet dood willen omdat ze ongeneeslijk ziek zijn, maar om een andere reden. Volgens het hoogste adviesorgaan is het belangrijk dat vastgesteld kan worden dat mensen echt dood willen, er goed over nagedacht hebben en niet meer twijfelen en dat hun doodswens geen verband houdt met andere problemen, bijvoorbeeld met geld. De Raad van State raadt aan om meer waarborgen in te bouwen voordat het wetsvoorstel van voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra in behandeling genomen wordt.

Hulp bij zelfdoding blijft in het initiatiefvoorstel in principe strafbaar, tenzij het gaat om ouderen van minimaal 75 jaar en als aan een reeks zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Zo moet de oudere wilsbekwaam zijn, moet er minimaal twee maanden bedenktijd tussen het eerste en definitieve verzoek zitten en moet zijn vastgesteld dat het een vrijwillige en wel overwogen keuze is, zo heeft D66 in zijn initiatiefwetsvoorstel opgenomen.

Die twee maanden bedenktijd voldoet in ieder geval niet, oordeelt de Raad van State. Ook vindt de Raad dat de oudere en degene die hem of haar bij wens tot sterven gaat begeleiden, na onderzoek samen tot de conclusie moeten komen dat er “geen redelijke andere oplossing” voorhanden is om het leiden te verzachten de doodswens weg te nemen. Die waarborg staat nu niet in de wet.

Het hoogste adviesorgaan heeft vraagtekens bij de leeftijdsgrens van 75 jaar. Zij pleit daarmee niet voor een andere leeftijdsgrens, maar wil een betere en op onderzoek gebaseerde onderbouwing zien.

D66 gaat de tijd nemen om het advies van de Raad van State “uitgebreid en zorgvuldig” te bestuderen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. “We blijven in nauw overleg met betrokkenen en mensen in de samenleving. Hiermee doen we recht aan de complexiteit en zwaarte van het onderwerp.”

De initiatiefwet is in 2020 door zijn inmiddels vertrokken partijgenoot Pia Dijkstra ingediend.