Rutte ziet verhit debat over gewiste sms’jes als ”familieruzie”

Premier Mark Rutte ziet het verhitte debat dat hij donderdag in de Tweede Kamer had over zijn sms’jes als een “familieruzie”. Het is volgens hem niet slecht om dingen die je “echt dwarszitten en waar je helemaal klaar mee bent” in “stevige bewoordingen te uiten”, zei hij vrijdag in zijn persconferentie na de wekelijkse ministerraad.

Het getuigt volgens hem juist van respect om een conflict uit te praten zoals donderdag gebeurde in de plenaire zaal. Maar Rutte wil de discussie vrijdag niet herhalen. “Ik laat de derde helft altijd aan deskundigen”, zoals volgens hem na een voetbalwedstrijd ook het geval is. “Dan kun je beter deskundigen horen dan de voetballers zelf”, aldus Rutte.

Bovendien zou hij het niet goed vinden als hij vrijdag alsnog zijn gelijk zou proberen te halen, omdat de partijen in de Tweede Kamer dan niet kunnen reageren.

Wel betuigde Rutte spijt dat hij informatie over zijn sms-verkeer niet direct naar de Kamer stuurde, nadat GroenLinks-leider Jesse Klaver daarom had gevraagd. “Hij had gewoon gelijk”, erkent de premier. Tijdens het debat weigerde hij stellig om de informatie aan de Kamer te geven. Na afloop van het debat had Rutte naar eigen zeggen nog kort contact met zijn ambtenaren, waarna de informatie alsnog werd vrijgegeven.