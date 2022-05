20 gewonden bij ongeval Losser, 4 met ambulance naar ziekenhuis

Twintig mensen zijn gewond geraakt door het omslaan van een platte wagen achter een tractor in de Overijsselse plaats Losser. Vier mensen moesten met de ambulance naar het ziekenhuis, de rest is volgens de politie zelf naar het ziekenhuis of de huisartsenpost gegaan.

De politie heeft niets bekendgemaakt over de ernst van de verwondingen. Volgens regionale media gaat het onder meer om botbreuken. RTV Oost meldde dat het om een kampioensfeest van een voetbalteam uit Losser zou gaan. De politie kan dit nog niet bevestigen.

Hoe het ongeval is gebeurd, is niet bekend. Dat onderzoekt de politie nog. Het incident op de Havezatensingel vond rond 20.30 uur plaats.