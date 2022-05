Deense politie zoekt Nederlander (24) om moord en steekincident

De Deense politie is op zoek naar een 24-jarige Nederlander op verdenking van betrokkenheid bij een moord en een steekincident eerder deze maand in Kopenhagen. Het slachtoffer van het laatste delict raakte ernstig gewond, maar is buiten levensgevaar.

Beide misdrijven vonden plaats op zondag 15 mei. Het 28-jarige slachtoffer van de moord werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ondanks medische hulp kwam hij te overlijden. Diezelfde dag werd een andere man (25) in een appartement in de oude binnenstad meermaals in zijn lichaam gestoken. Ook werd zijn wang opengesneden en is zijn linkeroor afgesneden.

Deense media melden dat de politie in beide zaken twee dezelfde verdachten in beeld heeft. Behalve de Nederlander gaat het om een 20-jarige man. Hij is al aangehouden. Het is niet duidelijk waar de Nederlander nu is. Een woordvoerder van de Deense politie meldt dat hij op bezoek was in Denemarken en vermoedelijk het land inmiddels heeft verlaten. Er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

De Nederlandse verdachte zou mogelijk via Zweden, Noorwegen en Duitsland zijn gereisd of nog in een van die landen verblijven. Vanwege zijn band met Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt ook in deze landen naar hem gezocht. “Veel landen proberen hem te vinden”, aldus de woordvoerder. “Dit soort geweld zie je hier niet veel”. De mishandeling wordt omschreven als “bijzonder wreed”.

De Deense politie denkt dat de Nederlander gevaarlijk is en zegt dat mensen hem niet zelf moeten benaderen. “Als iemand hem ziet, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de politie.” De politie heeft in de zoektocht naar de man zijn volledige naam en foto’s van hem gepubliceerd.