Door een verkeersongeval vrijdagavond in Emmen (Drenthe) is een man om het leven gekomen. Een andere persoon raakte zwaargewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het ongeval vond even na 22.30 uur plaats aan het Westeind. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Volgens het Dagblad van het Noorden zijn twee auto’s die bij ongeval waren betrokken fors beschadigd geraakt.