Tweede geval van apenpokken in Nederland vastgesteld

Het apenpokkenvirus is bij een tweede persoon in Nederland vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De tweede positieve testuitslag kwam zaterdag binnen, nadat op vrijdag ook al iemand het virus onder de leden bleek te hebben. Het RIVM geeft geen informatie over de beide patiënten.

Mensen die het apenpokkenvirus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. Het virus kan wel gevaarlijk zijn voor mensen die al een verzwakte weerstand hebben, voor kinderen en voor zwangeren.

In de afgelopen weken was het virus al vastgesteld in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Zo’n verre verspreiding is voor het apenpokkenvirus ongewoon. Onder de patiënten zijn relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen. Door nauw contact tijdens de seks zijn ze mogelijk besmet geraakt.