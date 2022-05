Een 29-jarige man uit IJsselstein is zaterdagavond om het leven gekomen door een verkeersongeval in zijn woonplaats. Bij het ongeval op de Utrechtseweg waren vier auto’s betrokken. Drie mensen raakten gewond, van wie twee met onbekend letsel naar het ziekenhuis zijn gebracht. De andere is ter plaatse behandeld, meldt de politie.

Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. De dode is een van de vier bestuurders. De weg is afgesloten voor onderzoek.