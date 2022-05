Filmmaker Heddy Honigmann op 70-jarige leeftijd overleden

Filmmaker Heddy Honigmann is zaterdag op 70-jarige leeftijd overleden. De in Peru geboren Honigmann is “na een lange strijd met MS en kanker, rustig overleden in het bijzijn van haar geliefden”, laat haar familie zondag aan het ANP weten. Zij overleed in Amsterdam.

Honigmann geldt als een van de grootste Nederlandse documentairemakers, die nationaal en internationaal furore maakte met onder meer Metaal en Melancholie (1993), O Amor Natural (1996), Het Ondergronds Orkest (1997) en Crazy (1999). In totaal maakte Honigmann meer dan veertig films. Muziek speelde steevast een belangrijke rol. In het maakproces waren improvisatie en intuïtie heel belangrijk voor de filmmaakster.

Honigmann werd in 1951 geboren in de Peruaanse hoofdstad Lima. Eind jaren 70 vestigde ze zich in Nederland. Ze heeft diverse internationale prijzen op haar naam staan.