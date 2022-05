Gedode Sedar Soares (13) doet ‘zelf’ oproep in documentaire

De in 2003 in Rotterdam gedode 13-jarige Sedar Soares doet zondagavond met behulp van moderne technieken ‘zelf’ een oproep op de televisie aan de dader en getuigen om zich te melden. Een politiewoordvoerder bevestigt zondag uitspraken hierover van misdaadjournalist en documentairemaker Simon Vuyk in WNL Op Zondag.

De oproep wordt gedaan in de WNL-documentaire Spreek! Nu!, die zondagavond op NPO1 is te zien. Vuyk en programmamaker Ary Schouwenaar maakten de documentaire. Volgens WNL is de oproep van ‘Soares’ een wereldprimeur. “In Nederland en wereldwijd is deze techniek nog nooit gebruikt om een getuigenoproep te doen”, bevestigt de politiewoordvoerder.

De exacte techniek achter de oproep en wat Soares precies gaat zeggen, wil de zegsvrouw nog even stilhouden tot aan de documentaire. In Spreek! Nu! wordt het Rotterdamse coldcaseteam gevolgd dat op de zaak zit. “Je kunt deze documentaire zien als een heel lange uitzending van een opsporingsprogramma. Waar we normaal een paar minuten hebben, zijn dat er nu veertig.”

De zaak kwam eerder deze week weer in het nieuws, toen bekend werd dat het coldcaseteam ervan uitgaat dat de jongen per abuis en onschuldig het slachtoffer werd van een ripdeal. Hij was met vriendjes sneeuwballen aan het gooien bij een Rotterdams metrostation. Lang werd gedacht dat Sedar doodgeschoten werd, omdat hij sneeuwballen naar een automobilist zou hebben gegooid. De politie is na nieuw onderzoek tot andere inzichten gekomen. “De politie kan niet anders dan de verdrietige conclusie trekken dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.”