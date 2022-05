Özcan Akyol zendt weer uit vanuit Deventer

Programmamaker Özcan Akyol maakt zijn radioprogramma Onze Man In Deventer weer vanuit zijn woonplaats Deventer. Dat meldde Akyol zondag in de uitzending op NPO Radio 1. “Ja ja, we zijn weer in Deventer, gelukkig”, aldus de presentator.

Akyol liet begin mei weten dat hij voorlopig uitzond vanuit Hilversum omdat hij ernstige bedreigingen ontving. Hij besloot uit te wijken naar Hilversum op last van de politie. De presentator meldde zondag niet of het besluit om terug te keren naar Deventer ook in overleg met de politie was genomen.

Aan de NOS vertelde Akyol begin mei dat de bedreigingen waren binnengekomen bij het AD, waar hij een column heeft. “Zij waren geschrokken en stapten naar de politie”, zei de programmamaker. Akyol heeft meerdere malen met bedreigingen te maken gehad. Twee jaar geleden kreeg een man een taakstraf opgelegd nadat hij Akyol via Twitter met de dood had bedreigd.