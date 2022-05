Pussy Riot treedt met Maria Aljotsjina op in Amsterdam

De bekende Russische punkband Pussy Riot heeft zaterdagavond opgetreden in Amsterdam. In poppodium Q-Factory stond ook de bekende activiste Maria Aljotsjina op het toneel. Zij ontvluchtte Rusland eerder deze maand ondanks dat ze onder politietoezicht stond.

De ontsnapping van de 33-jarige Aljotsjina, die gezien wordt als de leider van Pussy Riot, was vorige week groot nieuws. Ze wist verkleed als maaltijdbezorger haar huis te ontvluchten waarna ze met hulp van vrienden via Belarus naar Litouwen wist te reizen. De activiste was in februari gearresteerd en onder toezicht geplaatst, de zoveelste stap van de Russische overheid tegen een lid van de punkband die zich al zeker tien jaar tegen het regime van president Poetin keert.

Met de show Riot Days toert de groep op dit moment door Europa. De voorstelling gaat over hoe de vrouwen worden vervolgd voor hun protesten in Rusland. Aljotsjina schreef er in 2017 een gelijknamig boek over. Met hun tournee halen ze momenteel geld op voor een kinderziekenhuis in Kiev.