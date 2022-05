Van Grinsven, Vink en Hassing winnaars beste kinderboeken

De winnaars van de Kinderjury 2022 zijn Thomas van Grinsven en Rutger Vink met het boek De magische halsband (in de categorie 6 tot en met 9 jaar) en Kevin Hassing met het boek Mus & kapitein Kwaadbaard en de koers naar de Kraken (in de categorie 10 tot en met 12 jaar). De winnaars werden bekendgemaakt in de Bibliotheek Neude in Utrecht. Meer dan 50.000 kinderen stemden op hun favoriete boek.

Rutger Vink en Thomas van Grinsven hebben samen meer dan 1,7 miljoen abonnees op hun YouTubekanalen, waar ze familievriendelijke content plaatsen. De magische halsband is het eerste boek in hun serie De avonturen van Rutger, Thomas en Paco. “Het was al jaren onze droom om een boek te maken dat wij graag als kind hadden willen lezen. Een boek waarin het heel normaal is dat twee jongens een liefdeskoppel vormen”, aldus de winnaars.

Kevin Hassing is naast auteur ook acteur en stemacteur. Hij debuteerde in 2020 met een jeugdboek dat de Tiplijst van de Nederlandse Kinderjury 2021 bereikte. De schrijver zegt “trots, overrompeld en dankbaar” te zijn met de prijs. “Ik wil iedereen bedanken die op Mus heeft gestemd en ik ga met nieuwe wind in de zeilen verder aan deze serie”, zegt hij een reactie.

De uitreiking vond plaats tijdens de eerste editie van Het Grote Kinderjury Feest. Dit feest organiseerden CPNB en DPG Media als onderdeel van hun strategie om de jonge generatie aan het lezen te krijgen en het leesplezier te vergroten.