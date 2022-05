1000 nieuwe Oekraïners in Nederland, bezetting bedden stabiel

Het aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland nam dit weekend toe met ruim duizend. De bezettingsgraad van het aantal beschikbare bedden bleef vrijwel gelijk. De afgelopen weken nam deze nog toe.

In totaal staan nu bijna 60.000 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. Van hen vonden ruim 38.000 onderdak bij de gemeentelijke opvanglocaties. De overige Oekraïners vonden een onderkomen buiten deze opvang, bijvoorbeeld bij gastgezinnen.

De bezettingsgraad van de bedden bleef gelijk in vergelijking met vorige week. Vrijdag gaf staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan dat hij zich geen zorgen maakte over de beschikbare bedden voor Oekraïners. “We zien dat er nog steeds mensen vanuit Oekraïne komen, maar het gaat wel in een langzamer tempo”, zei hij toen.

In totaal zijn er nu bijna 47.000 bedden beschikbaar, een stijging van 917 ten opzichte van vrijdag.