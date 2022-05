Code geel in zuiden en oosten wegens onweersbuien en windstoten

In het zuiden en oosten van het land is maandag code geel van kracht wegens verwachte stevige onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Daarbij is er kans op hagel en op windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur.

Het KNMI voorziet code geel vanaf de tweede helft van de middag in Limburg en Noord-Brabant. Een paar uur later volgen de provincies Gelderland en Overijssel. Naar verwachting is de waarschuwingscode meerdere uren van kracht.

Het KNMI adviseert mensen om open water en open gebied te vermijden en niet te schuilen onder bomen. “Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden”, aldus het instituut.

Ook Rijkswaterstaat verwacht dat de weersomstandigheden van invloed zijn op de avondspits.