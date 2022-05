Dode gevonden in uitgebrande auto in Baarlo (Limburg)

In het Limburgse Baarlo is in de nacht van zondag op maandag een dode gevonden in een uitgebrande auto. Agenten vonden het lichaam aan De Berckt na een “reeks harde knallen”, zo meldt de politie op Twitter.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De plaats delict aan De Berckt is afgezet voor onderzoek. Aan de weg liggen onder andere een golfclub en het oude Kasteel de Berckt, dat tegenwoordig als groepsaccommodatie wordt gebruikt.

Baarlo maakt deel uit van de gemeente Peel en Maas en ligt ten zuiden van Venlo.