Kuiken en Klaver proberen GL- en PvdA-leden samen te krijgen

De politiek leiders van GroenLinks en Partij van de Arbeid hopen dat hun partijgenoten inzien dat ze dezelfde doelen hebben, en het als twee losse partijen moeilijker zal zijn om die te bereiken. Jesse Klaver en Attje Kuiken spraken dat uit tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in de Arnhemse popzaal Luxor Live. Het is voor het eerst dat de linkse partijen zo bijeenkwamen om over samenwerking te praten.

De linkse partijen hebben allerlei goede ideeën en bedoelingen, maar ze zijn er de laatste jaren onvoldoende in geslaagd om die ten uitvoer te brengen, zei PvdA-leider Kuiken. “Elke keer worden we toch rechts ingehaald. Omdat ze met meer zijn, omdat ze machtiger zijn, omdat ze slimmer, weet ik veel, zijn”, aldus Kuiken. “Dat wil ik niet.”

“Het is een strategie van rechts: links en groen uit elkaar drijven”, zei Klaver. Volgens hem zijn de politieke thema’s waarop PvdA en GroenLinks zich van oudsher profileren “ongelofelijk met elkaar verbonden”. “De redenen dat de aarde wordt uitgeput en de redenen dat de mens wordt uitgeput en uitgebuit, hebben met elkaar te maken. Het systeem dat we kapitalisme zijn gaan noemen.” Volgens hem gaat daarin winst voor op het welzijn van mensen en de aarde.

De PvdA en GroenLinks praten al lange tijd over verdergaande samenwerking. In de Tweede Kamer werken de fracties al op veel vlakken samen, bijvoorbeeld door na de verkiezingen uitsluitend deel te nemen aan een gesprek over regeringsdeelname als ze daar samen in zouden zitten.

De partijen hebben nu plannen voor de Eerste Kamer die nog veel verder gaan. Het idee is dat die fracties na de Eerste Kamerverkiezingen daadwerkelijk zouden kunnen fuseren.

Bij beide partijen kunnen leden laten weten wat ze daarvan denken. GroenLinks heeft een referendum georganiseerd, waarvoor begin juni gestemd kan worden. De PvdA-leden mogen zich erover uitspreken tijdens het partijcongres, op 11 juni.