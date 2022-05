Kuipers past omstreden werkwijze voor Wob-verzoeken niet aan

Het ministerie van Volksgezondheid blijft via de zogeheten “gefaseerde aanpak” verzoeken voor de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) behandelen, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens die methode wordt informatie per thema, zoals ‘vaccinaties’ of ‘mondkapjes’, openbaar gemaakt.

Op die werkwijze is kritiek, onder meer van verschillende media, omdat het langer duurt voordat de informatie wordt gedeeld. Ook is het vaak onvolledig, omdat het opgesplitst is per thema.

De rechter tikte het ministerie eerder op de vingers vanwege deze werkwijze. Die zei dat media hun rol als waakhond moeten kunnen vervullen en dat het daarvoor belangrijk is dat ministeries tijdig informatie delen als daarom wordt gevraagd. Tegen die uitspraak loopt nu nog een hoger beroep.

Volgens Kuipers is het aantal Wob-verzoeken nog steeds zo groot dat het niet mogelijk is om die stuk voor stuk te beoordelen en te versturen. Om de druk te verlagen, heeft het ministerie ongeveer honderd juristen ingehuurd om Wob-verzoeken te verwerken. Als een aanvrager om een kleiner aantal documenten vraagt dat relatief eenvoudig is te vinden, dan neemt Kuipers wel direct een besluit op het verzoek.

Wel kijkt de minister naar hoe de aanpak verbeterd kan worden. Hij wil daarbij kijken naar een “mogelijke verfijning van de techniek”.