Rechtbank Breda vonnist in zaak tegen relschoppers NAC-stadion

De rechtbank in Breda doet maandagochtend uitspraak in de zaak tegen 27 verdachten van de rellen bij het NAC-stadion in mei vorig jaar. Het Openbaar Ministerie heeft op de eerste zittingsdag werkstraffen tot tweehonderd uur geëist en celstraffen tot honderd dagen.

Na de nederlaag van NAC tegen NEC (1-2) braken op zondagmiddag 23 mei 2021 rellen uit bij het stadion in Breda. Politiemedewerkers stonden doodsangsten uit toen ze werden bekogeld met vuurwerk, stenen, dranghekken en bierflesjes. Ze hadden dit geweld niet eerder meegemaakt en repten van een oorlogsgebied. Ook werden scooters vernield en in het water gegooid.

Ambulance- en brandweermedewerkers kregen eveneens de volle laag, terwijl ze bezig waren met het reanimeren van een NAC-supporter die onwel was geworden. Deze man is overleden.

Verscheidene agenten raakten gewond en politievoertuigen liepen schade op. In totaal claimen de politie, NAC en de gemeente Breda ruim 60.000 euro aan schade die ze willen verhalen op de relschoppers. Ook claimen enkele tientallen politieagenten per individu persoonlijke schadevergoedingen tot 1000 euro.

De officier van justitie maakte bij de strafeisen onderscheid tussen het vernielen van goederen en geweld tegen personen. Voor dit laatste delict zijn hogere straffen geëist.