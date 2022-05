Rechtbankzitting over fatale steekpartij met carnaval Horst

In de rechtbank in Roermond is maandagochtend de eerste openbare zitting over de dodelijke steekpartij tijdens de carnavalsviering in Horst, op 28 februari. Hierbij kwam een 21-jarige man uit de gemeente Horst aan de Maas om het leven. Een 19-jarige verdachte werd ’s avonds laat opgepakt. Alle carnavalsfeesten in Horst werden daarna afgeblazen.

De steekpartij was die maandagavond rond 19.35 uur op het Sint Lambertusplein in het Limburgse dorp. Alle hulp kwam te laat, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Door carnaval waren veel mensen getuige van de steekpartij.

De verdenking tegen de 19-jarige man uit het naburige dorp Tienray luidt doodslag. Hij zal niet bij in de rechtbank aanwezig zijn omdat het een inleidende zitting is, zegt zijn advocaat. De rechtbank heeft een videoverbinding geregeld met de gevangenis waar hij verblijft. Kort na de steekpartij, begin maart, heeft hij bij de rechter-commissaris verklaard dat hij “ontzettend veel spijt” heeft en meewerkt aan het onderzoek. Tot nu toe is er weinig bekendgemaakt over de achtergronden van de steekpartij, omdat de verdachte in volledige beperking zat. Dat wil zeggen dat hij alleen mocht praten met zijn advocaat.