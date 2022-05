Schiphol: lange wachtrijen door minder beveiligers dan gepland

Het is maandag opnieuw druk op Schiphol. Volgens een woordvoerder zijn de rijen de hele dag langer doordat er minder beveiligingspersoneel is dan gepland. Er zijn berichten van reizigers die uren in de rij staan bij de security, het deel op de luchthaven waar de handbagage wordt gecontroleerd. Schiphol noemt de “erg lange” wachtrijen vervelend.

Schiphol zegt dat het de hele dag druk is, maar dat dat ‘s avonds minder kan worden door een kleiner aantal vluchten. Maar ook maandagavond moeten reizigers nog rekening houden met langere wachttijden.

Volgens de woordvoerder rekent Schiphol tot aan de zomervakantie dagelijks op passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met die van tijdens de meivakantie, toen veel vluchten moesten worden geannuleerd op de luchthaven door drukte en personeelstekorten. Ook afgelopen weekend schrapte KLM tientallen vluchten.

Bovenop het algehele tekort aan vooral beveiligingsmedewerkers waren er maandag nog minder beschikbaar dan gepland.