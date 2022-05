Succes met kankervaccin bij honden stemt wetenschappers hoopvol

De kansen van honden op overleving van kanker lijken flink toe te nemen dankzij een kankervaccin. Dat zegt Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam, dat onderzoek deed samen met een oncologiecentrum voor dieren en daar maandag over publiceert in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications. Het heeft 35 honden met spontane blaaskanker behandeld met het vaccin en daarvan is de helft na 400 dagen nog in leven. Twee zijn zelfs helemaal genezen.

Normaal is gemiddeld de helft van deze honden na 180 dagen al dood en leeft er na een jaar niet één meer. Dankzij het vaccin verdween de tumor, werd hij kleiner of stopte hij met groeien. Het vaccin gaf volgens de onderzoekers geen bijwerkingen. Ze zijn hoopvol. “Een belangrijke stap om te komen tot een kankervaccin voor mensen”, zegt onderzoeker en hoogleraar Experimentele oncologie en angiogenese Arjan Griffioen.

In 2006 vond het onderzoeksteam een eiwit dat alleen aanwezig is in bloedvaten van tumoren. Het achterhaalde de rol van dit eiwit. “Allereerst maakt dit eiwit het mogelijk dat er nieuwe bloedvaten ontstaan. En ten tweede schakelt het eiwit het immuunsysteem uit. Zowel door de nieuwe bloedvaten als de uitschakeling van het immuunsysteem, kan de tumor sneller groeien.” Het team ontwikkelde een vaccin tegen dit eiwit. “Het vaccin bleek effectief in proefdieren tegen dikkedarmkanker, huidkanker en hersentumoren. En nu dus ook in spontane blaaskanker bij honden”, aldus Griffioen.

Eerder werd ook bekend dat een Mechelse herder, waarbij botkanker werd vastgesteld en die een heel korte levensverwachting had, drie maanden na verwijdering van de tumor en toediening van een kankervaccin weer helemaal de oude was. Dat zeiden artsen van het Medisch Centrum voor Dieren (MCD) in Amsterdam, die de 10-jarige Rax hebben behandeld.