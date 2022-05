Bruce Springsteen komt met Europese tour naar Nederland

Bruce Springsteen en The E Street Band hebben een Europese tour voor volgend jaar aangekondigd, waarbij de Born In The U.S.A.-zanger ook naar Nederland komt. Springsteen treedt 25 mei op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en op 11 juni in Landgraaf.

De rockband en zanger geven in februari verschillende optredens in de Verenigde Staten en beginnen hun Europese tour op 28 april in Barcelona, Spanje. Springsteen doet verder onder meer Duitsland, Noorwegen en Ierland aan en sluit de tour op 25 juli af in Monza in Italiƫ.

Tickets zijn te koop via www.brucespringsteen.net.