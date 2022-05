Eerste ‘Feyenoord-vlucht’ vanaf Rotterdam vertrokken

Vanaf de luchthaven Rotterdam The Hague Airport is dinsdagochtend de eerste van zeven chartervluchten vertrokken richting de Albanese hoofdstad Tirana. Woensdag speelt Feyenoord daar tegen AS Roma in de finale van de Conference League.

Dinsdag gaat het vooral om vluchten van het team zelf, maar ook sponsors, familieleden van de spelers en businessclassleden reizen alvast naar Albaniƫ. Het gaat om circa 800 passagiers, inclusief de spelersgroep, aldus een woordvoerder van organisator Uniglobe Two Travel. Het toestel met de selectie en de staf zelf is rond 11.45 uur vertrokken vanaf Rotterdam richting Tirana.

Het echtpaar Jaap en Corrine Reedijk uit ‘s-Gravendeel is overtuigd van de winst: “Het wordt 3-1.” Het stel heeft al meer dan dertig jaar een seizoenkaart en reist, als het even kan, hun club achterna, zoals dit seizoen naar Berlijn, Marseille en Praag. Er was een kans van een op drie om toegangskaarten voor het duel te bemachtigen. Hun kinderen werden uitgeloot: die moeten thuis op de bank de wedstrijd volgen.

De broers Dennis en Jeroen Klop uit Spijkenisse hebben allebei 1650 euro betaald voor de trip. Maar dat geeft niet, “als we die beker maar hebben”. En dat gaat lukken, zeggen de gebroeders. Feyenoord wint, zo stellen ze, altijd als eerste Nederlandse club een internationale beker en dat zou dus ditmaal moeten gebeuren met de eerste cup in de Conference League.

Woensdag, op de dag van de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord vertrekken nog enkele vluchten richting Tirana, waaronder twee die zijn georganiseerd door de supportersvereniging FSV De Feijenoorder. Vanaf luchthaven Schiphol vertrekt zowel dinsdag als woensdag slechts een directe vlucht.

Veel van de naar schatting 8000 aanwezige supporters reizen overigens met indirecte vluchten via diverse luchthavens of met de auto.