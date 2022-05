Fossielvrij NL stapt naar rechter om ‘misleidende reclames’ KLM

KLM moet stoppen met “misleidende reclames” over duurzaam vliegen. Dat zegt Fossielvrij NL, die daarvoor naar de rechter stapt. De milieuorganisatie kondigde de gang naar de rechter aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van KLM-moederbedrijf Air France-KLM. Volgens de club is het voor het eerst dat er een rechtszaak wordt aangespannen om misleidende duurzaamheidsclaims in de luchtvaart.

De rechtszaak gaat over de Fly Responsibly-campagne van KLM. Daarin zegt KLM “een duurzamere toekomst” te creĆ«ren, wat volgens Fossielvrij valt te betwisten. Daarnaast vallen de klagers over de compensatiemogelijkheden die KLM klanten biedt, zoals herbebossingsprojecten en alternatieve brandstoffen. Deze zouden volgens de organisatie niet voldoende zijn om de impact op het klimaat van vliegen te verzachten.

“Daarmee wekt KLM onterecht de indruk dat klanten bij de maatschappij kunnen vliegen zonder de klimaatcrisis te verergeren”, aldus de organisatie. Fossielvrij eist dat KLM stopt met deze reclames. In plaats daarvan zou KLM het “eerlijke verhaal” moeten vertellen over de “klimaatontwrichtende gevolgen van vliegen en de noodzaak tot krimp van de luchtvaart.”

Vertegenwoordigers van Fossielvrij waren als aandeelhouder fysiek aanwezig bij de jaarvergadering in Parijs waar een brief aan het bestuur van Air France-KLM werd overhandigd. De organisatie had eerder enkele aandelen Air France-KLM gekocht om daarmee volgens de regels naar binnen te kunnen. Milieurechtadvocaten van ClientEarth en de campagnegroep Reclame Fossielvrij ondersteunen Fossielvrij NL bij deze zaak.