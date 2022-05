Lagere vaccinatiegraad tegen corona door nieuwe berekening

Het percentage mensen dat zich in Nederland heeft laten vaccineren tegen het coronavirus is iets lager dan gedacht. De vaccinatiegraad is dinsdag opnieuw berekend op basis van nieuwe gegevens. Zo tellen gevaccineerde mensen die zijn overleden of geëmigreerd niet meer mee in de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut noemt dat een “optimalisatieslag”.

Van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft nu 82,8 procent minstens één prik gehad. Dit was vorige week 87,8 procent. Zo’n 82 procent is volledig gevaccineerd na de eerste ronde, tegen 84,9 procent vorige week. Onder volwassenen daalde de vaccinatiegraad van 86,4 procent naar 83,2 procent.

Het RIVM deelt de cijfers sinds januari vorig jaar. Het instituut baseerde dat op het aantal geregistreerde prikken bij de vaccinatielocaties van de GGD’en en het geschatte aantal prikken door ziekenhuizen, huisartsen en instellingen. Die cijfers werden vergeleken met de bevolkingscijfers van 1 januari 2020. Dat leverde de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad op. Vanaf dinsdag gebruikt het RIVM de bevolkingscijfers van april dit jaar.

Het RIVM komt binnenkort ook met cijfers over Nederlanders die zich in het buitenland hebben laten vaccineren tegen het coronavirus, kondigt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdag aan.