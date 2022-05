Minister: natuur in 90 beschermde gebieden niet in goede staat

In 90 van de 162 speciale beschermde natuurgebieden “is de staat van de natuur niet goed”, zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dat heeft grote invloed op “de boeren die daar aan het ondernemen zijn”, zegt de minister in EenVandaag.

Van der Wal kondigde recent aan hoe zij de stikstofuitstoot in Nederland naar beneden wil brengen. Van belang is vooral waar die stikstof neerslaat: het kabinet moet kwetsbare natuur beschermen. Specifiek gaat het om 162 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van gebieden die beschermd worden om verschillende planten- en dierensoorten te behouden.

De bewindsvrouw komt binnenkort met meer informatie over de staat van de natuur in verschillende delen van het land. Daarbij moet duidelijk worden in welke gebieden herstel van de natuur “uit beeld dreigt te raken”, schreef Van der Wal eerder aan de Tweede Kamer.

Ze wil vervolgens per gebied de “puzzel” leggen, en daarbij kijken “wat betekent dit per boerenerf”. Het kabinet blijft benadrukken dat vrijwillige uitkoop van boeren die weg moeten uit een gebied het uitgangspunt blijft. Maar “als bijvoorbeeld uit de gebiedsinformatie vanuit de provincies blijkt dat vrijwillige maatregelen niet tot resultaat leiden, dan heb je geen andere keuze”, zei Van der Wal. Dan moet worden overgegaan tot onteigening, aldus de bewindsvrouw.