Op laatste moment uitstel strafzaak fatale illegale abortus

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag de behandeling van de strafzaak tegen de 50-jarige Dennis van E., verdacht van het dodelijk mishandelen van zijn vriendin en de moord op hun ongeboren kind, moeten uitstellen. De rechtbank nam dit besluit tegen haar zin, nadat de advocaat van Van E. op het allerlaatste moment met het verzoek tot uitstel was gekomen.

Van E. zou de 32-jarige Braziliaanse Patricia dos Santos in oktober 2019 hebben gedwongen abortuspillen te slikken en alcohol en diverse soorten drugs te gebruiken. Dit zou tot een scheuring van de baarmoeder hebben geleid, waardoor de vrouw doodbloedde en het ongeboren kind overleed. Dos Santos was nog maar enkele weken in Nederland en verbleef bij Van E. in diens woning in Diemen.

De verdachte zou geen jongetje hebben gewild en onder meer daarom tot zijn daden zijn gekomen. Het Openbaar Ministerie beschikt over een aantal WhatsAppberichten waaruit een en ander zou blijken. Toen het drama zich voltrok, zou Van E. hebben nagelaten medische hulp in te roepen.

De rechtbank had dinsdag en woensdag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, die is voorafgegaan door een reeks inleidende zittingen na de arrestatie van Van E. Tijdens de laatste inleidende zitting op 7 maart kondigde Van E. aan dat hij een eigen verklaring van 400 pagina’s bij de rechtbank wilde indienen. De rechtbank heeft Van E.’s advocaat, Keith Cheng, onlangs meerdere keren per mail gevraagd waar dit stuk bleef, met het oog op het aanstaande proces. De mails bleven onbeantwoord, stelde de voorzitter dinsdag vast. Een summier antwoord kwam pas vorige week vrijdag.

Nog weer later verzocht Cheng om uitstel van de zaak. De rechtbank toonde zich hier zeer ontstemd over en liet dit onomwonden aan de raadsman blijken. Die gaf toe dat hij in zijn communicatie was tekortgeschoten. “Onbegrijpelijk”, noemde de rechtbank de gang van zaken. Het OM verzette zich tegen uitstel van de zaak.

Volgens advocaat Cheng is het onderzoek niet volledig geweest. Hij wil onder meer familieleden van Dos Santos in Brazilië nader horen, omdat zij voor Van E. belastend hebben verklaard. De rechtbank wees dit verzoek toe. De beslissing over een verzoek tot het nogmaals horen van deskundigen die hebben gerapporteerd, hield de rechtbank aan.

Er is nog geen nieuwe zittingsdatum. Van E. blijft in voorarrest.