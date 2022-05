Rode Kruis haalt 174.000 euro op voor hulp aan Hoorn van Afrika

Op Giro 6251 is tot nu bijna 174.000 euro gedoneerd voor hulp aan de Hoorn van Afrika. Dat meldt het Rode Kruis dinsdag. De hulporganisatie opende vorige week donderdag het gironummer vanwege de steeds extremere droogte en honger die daar wordt verwacht.

Het Rode Kruis is blij met de opbrengst tot nu toe. “Het is mooi om te zien dat men in Nederland meeleeft met de situatie in de Hoorn van Afrika, zegt Derk Segaar van het Rode Kruis. “Tegelijkertijd weten we dat er voor de hulpverlening zo’n 37 miljoen euro nodig is. We kunnen dus nog veel ondersteuning gebruiken, om te zorgen dat we mensen met honger nú kunnen helpen.”

Volgens het Rode Kruis hebben zo’n 14 miljoen mensen in Kenia, Ethiopië en Somalië niet genoeg eten vanwege de extreme droogte. De organisatie denkt dat de Hoorn van Afrika dit jaar te maken krijgt met de ergste droogte in veertig jaar. Ook kampt de regio al jaren met onder meer een sprinkhanenplaag en mislukte oogsten.

Behalve noodhulp, verzorgt het Rode Kruis ook projecten die ervoor moeten zorgen dat de bevolking op lange termijn beter bestand wordt tegen klimaatgerelateerde rampen. Die projecten richten zich bijvoorbeeld op het besparen van water.