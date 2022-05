Volgeboekte horeca Rotterdam maakt zich op voor finale Feyenoord

De Rotterdamse horeca verwacht een enorme toeloop van mensen die woensdagavond via een uitzending op grote schermen getuige willen zijn van de finale van De Conference League tussen Feyenoord en AS Roma. Mensen die nog geen plekje hadden gereserveerd, zullen veelal teleurgesteld worden. In de stad is nauwelijks nog een ticket te krijgen voor mensen die in of bij een horecagelegenheid willen kijken.

Voor het Stadhuisplein, eerder dit seizoen al een druk bezochte kijkplek, waren de tickets razendsnel uitverkocht. Ook van bijeenkomsten elders, zoals bij de Erasmusbrug, op het Noordplein, de Oude Haven en bij openluchtcafé Biergarten zijn alle kaarten van de hand gegaan.

Via sites zoals Marktplaats worden nog wel wat kaartjes voor de kijkavonden te koop aangeboden. Vaak voor een vraagprijs die een veelvoud is van het oorspronkelijke bedrag. Feyenoord zelf organiseert ook een kijkavond in eigen stadion De Kuip. Ook voor dit evenement zijn alle 48.000 kaarten al verkocht.

De gemeente Rotterdam heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor horecaondernemers die de wedstrijd aan hun gasten willen vertonen. Die bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor ‘eigen publiek’. Dat betekent dat de schermen naar binnen gericht moeten zijn. Er mogen geen samenkomsten en oplopen ontstaan op de terrassen en er zijn regels voor wat betreft de alcoholverkoop.