Amerikaanse milieuprijs voor Urgenda-directeur Marjan Minnesma

Urgenda-directeur Marjan Minnesma krijgt een prestigieuze Amerikaanse milieuprijs: de Goldman Environmental Prize. De onderscheiding voor “milieuhelden” heeft als bijnaam de Groene Nobelprijs. Minnesma ontvangt hem als eerste Nederlander ooit voor de “baanbrekende overwinning” van haar organisatie in de klimaatzaak tegen de Nederlandse overheid. Aan de prijs is een bedrag van 200.000 dollar verbonden, dat op verzoek van de winnaar naar Urgenda gaat.

Na jaren procederen oordeelde de Hoge Raad in 2019 definitief dat de Nederlandse overheid verplicht was meer actie te ondernemen tegen klimaatverandering. De CO2-uitstoot die de opwarming van de aarde snel doet toenemen, moest eind 2020 een kwart lager liggen dan in 1990. Het was de eerste keer “dat burgers erin slaagden om hun overheid ter verantwoording te roepen omdat die erin faalt hen te bescherming tegen klimaatverandering”, schrijft de organisatie achter de prijs.

“Ik vind het heel bijzonder dat mensen aan de andere kant van de wereld bij ons uitkomen”, reageert Minnesma. Wat haar betreft voelt het als een prijs voor haar organisatie. “En voor iedereen die meehielp aan de klimaatzaak. Misschien zelfs voor de rechters, die mooie vonnissen hebben geschreven.”

Over de klimaatzaak schrijft Goldman: “Velen dachten dat de kans op succes zeer klein was.” Mede door het publiek nauw te betrekken bij de zaak, wisten Minnesma en haar team de zaak echter te winnen. Daarmee inspireerde ze klimaatactivisten in tal van andere landen, waaronder BelgiĆ«, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland.

Inmiddels heeft Nederland een kabinet dat miljarden euro’s uittrekt voor het verduurzamen van de industrie. Over het geld is Minnesma niet meer zo bezorgd, maar ze ziet de uitvoering nog altijd stuiten op bureaucratie en overbelaste ambtenaren. “De poldermolen gaat te traag. Om de uitstoot met 60 procent te verlagen in 2030, zoals het kabinet wil, moeten we als een dolle aan de slag. Daarvoor liggen we niet op koers.”

De prijs wordt normaal uitgereikt in het San Francisco Opera House. Vanwege de coronapandemie gebeurt dat in de nacht van woensdag op donderdag online, met actrice Jane Fonda als gastvrouw. Voor de Nederlandse winnares is dat prettig, want ze wil niet vliegen. “Anders had ik een catamaran moeten regelen”, grapt ze.

De Goldman-prijs werd in 1989 in het leven geroepen door de rijke filantropen Rhoda en Richard Goldman. Jaarlijks kiest een jury zeven winnaars uit, een voor iedere regio van de wereld. Minnesma, die de prijs voor Europa wint, heeft de indruk dat mensen wereldwijd “wakker beginnen te worden” als het om het klimaat gaat. “Mede vanwege klimaatverandering is die vreselijke vent in AustraliĆ« weggestemd”, verwijst ze naar de Australische verkiezingen, die resulteerden in een nederlaag voor de conservatieve premier Scott Morrison.

Minnesma ziet ook veel positieve ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie, waterstof en elektrische auto’s. “Het is een race tegen de klok. We gaan nog veel verliezen, maar we kunnen het ergste nog voorkomen. Daar ga ik voor.”