ANVR: reiziger wijkt uit naar ander vliegveld om drukte Schiphol

Vakantiegangers kiezen er steeds vaker voor vanaf een ander vliegveld dan Schiphol te vertrekken vanwege de drukte van de laatste tijd op die luchthaven. “Zeker bij nieuwe boekingen geven reizigers, als dat kan, de voorkeur aan vertrek van een regionale of internationale luchthaven”, aldus reisbrancheorganisatie ANVR. Voorzitter Frank Oostdam zegt dat vakantiegangers er nog niet voor kiezen om vanwege de drukte op Schiphol dan maar thuis te blijven, maar dat dit wel kan gaan gebeuren.

Het uitwijken naar luchthavens als die van Rotterdam of Brussel kan volgens Oostdam voor een deel Schiphol ontlasten. “Maar het is een druppel op een gloeiende plaat.” Voor reisorganisaties met eigen vliegtuigen zoals TUI is het veranderen van het vertrekpunt nog niet zo eenvoudig vanwege bestaande afspraken. Reisbureaus die van losse vliegmaatschappijen gebruikmaken, kunnen redelijk makkelijk vakanties vanaf andere luchthavens aanbieden.

Onder reizigers is een hoop onrust, zegt Oostdam. “Men maakt zich zorgen over de drukte. Het is niet zoals de afgelopen jaren dat de vakantie begint als je op Schiphol bent. Het is nu meer een horde die je moet nemen.” Volgens de voorzitter gebeurt het ook dat mensen hun bestemming kiezen op basis van het gewenste vertrekpunt, in plaats van andersom.

Oostdam deelde zijn constatering eerder al met De Telegraaf. De krant sprak ook met directeur Coby van Dongen van De Jong Intra Vakanties. “Sinds anderhalve maand merk ik een veel grotere vraag naar reizen vanaf regionale luchthavens, maar ook Brussel, Weeze en andere Duitse luchthavens”, zei zij. Ook Corendon merkt een duidelijke trek naar andere luchthavens.

Door personeelstekorten is het op Schiphol al wekenlang druk. Ook maandag waren er weer “erg lange” wachtrijen, volgens een woordvoerder van de luchthaven doordat er minder beveiligingspersoneel was dan gepland. Reizigers klaagden over urenlang wachten bij de beveiligingsbalies, waardoor een deel de vlucht niet kon halen.