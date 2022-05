Inwoners Tirana vrij op finaledag om chaos te voorkomen

Alle inwoners van de Albanese hoofdstad Tirana hebben woensdag een vrije dag wegens de voetbalwedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord, omdat een groot deel van het centrum in verband met de finale in de Conference League is afgesloten voor motorvoertuigen.

De autoriteiten hebben hiertoe besloten om te voorkomen dat er in het centrum een verkeerschaos ontstaat, de hulpdiensten ruim baan te geven en om het zichzelf makkelijker te maken in te grijpen in het geval van ongeregeldheden.

Na een zeer gemoedelijke aanloop dinsdag, werd het laat in de avond op enkele plekken in de stad alsnog onrustig. Bij rellen tussen de politie en fans van Feyenoord bij het stadion raakten twee agenten gewond en moest de politie groepen supporters uit elkaar houden.

Ook elders in de stad kwam het tot ongeregeldheden. In totaal zijn 48 Italianen en 12 Nederlanders aangehouden. Woensdagochtend is nog niet duidelijk hoeveel er vastzitten en op welke gronden ze zijn aangehouden.