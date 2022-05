Met ruim 1120 kilometer file drukste avondspits van het jaar

Met ruim 1120 kilometer langzaam rijdend verkeer verdeeld over 190 files is het woensdagavond de drukste avondspits van het jaar, meldt de ANWB. Daarmee is het aantal files rondom Hemelvaart vergelijkbaar met voor corona. In 2019 stond er in het hemelvaartweekend 1028 kilometer file. Het vorige record van dit jaar stond op 785 kilometer. Dat was vlak voor de meivakantie.

Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat ter hoogte van Breukelen en Zaltbommel 45 kilometer langzaam rijdend verkeer, wat goed is voor anderhalf uur vertraging. Verder is het druk bij Utrecht, Arnhem en in Brabant. Ook in het oosten van het land is het “aansluiten”, aldus Rijkswaterstaat. “Zo kom je op de A12 in de file richting de Duitse grens.”

Donderdag is het Hemelvaartsdag, de avond ervoor vertrekken veel mensen al naar een vakantieadres.