Opnieuw lange rijen op Schiphol door Hemelvaart

Op Schiphol is het woensdag opnieuw erg druk vanwege Hemelvaart. Het is een piekdag, staat op de zogenoemde druktemeter op de website van de luchthaven. In de aankomsthal bij de treinen en taxi’s is het ook veel drukker dan normaal. Bij de incheckbalies van de vertrekhallen 1 en 2, waar onder meer de KLM zit, is het relatief rustig. Bij vertrekhal 3, waar de langeafstandsvluchten en budgetmaatschappijen zitten, is het weer een stuk drukker.

Bij vertrekhal 1 en 2 worden nog altijd passagiers omgeleid om bij de beveiliging bovenin de luchthaven te komen. De rij, die ver buiten de overkapping die Schiphol eerder neerzette reikt, loopt goed door. Maar het kost desondanks ruim een half uur om weer binnen te komen. En dan moeten reizigers nog een flinke tijd wachten voor de beveiliging. Regelmatig maken reizigers in de rij foto’s en filmpjes van de drukte.

Een woordvoerder van de marechaussee op Schiphol laat weten dat het druk is, “zoals de laatste tijd het geval is”, maar beheersbaar. Er zijn geen excessen geconstateerd. Hoelang de wachttijden zijn, weet de woordvoerder niet.

Een man, die rond 10.30 uur al in de rij stond voor een werkreis naar Itali├ź die in de middag vertrekt, zegt: “Het is net filerijden.” Hij oppert een verplichte digitale incheck en stelt voor mensen vragenlijsten te laten invullen om de drukte het hoofd te bieden. “Je ziet nog steeds mensen met vloeistoffen in de handbagage en gestrest in de rij staan. Sommige mensen dringen ook voor en wurmen zich tussen anderen in de rij.”

Op de luchthaven worden reizigers via omroepberichten opgeroepen “ruim van tevoren” hun jas uit te doen om de beveiligingscheck “zo soepel mogelijk te laten verlopen”. Er loopt ook weer kantoorpersoneel rond om reizigers te helpen. Op de vluchtinformatieborden is te zien dat een handvol vluchten geannuleerd is, een tiental vluchten vertraagd. Een stel dat net uit Dublin is aangekomen, reageert geschrokken op verhalen over urenlange wachtrijen. “We vliegen met Aer Lingus en zijn hier niet over ge├»nformeerd.” De drukte leidt er niet toe dat ze voor een andere luchthaven kiezen, zeggen ze.