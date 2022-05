Stadsbestuur in Utrecht gaat verder met twee nieuwe partijen

Vijf partijen willen de stad Utrecht de komende jaren besturen. GroenLinks, D66 en ChristenUnie, die het huidige gemeentebestuur vormen, worden aangevuld met PvdA en de lokale partij Student&Starter.

De vijf partijen hebben een akkoord bereikt over een coalitie, maakte de gemeente woensdag bekend. De inhoud daarvan presenteren ze volgende week woensdag. Dan wordt ook bekend wie ze op het oog hebben als wethouders. Student&Starter kwam acht jaar geleden voor het eerst in de raad in Utrecht. De partij wil onder meer maatregelen tegen woningnood.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart verloren GroenLinks, D66 en ChristenUnie hun meerderheid. De drie partijen zakten samen van 24 naar 19 zetels. PvdA en Student&Starter hebben samen zes raadsleden, genoeg om de nieuwe coalitie aan een meerderheid te helpen in de Utrechtse raad, die 45 leden telt.