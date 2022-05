Eerste hemelvaarteditie van The Passion te zien

Voor het eerst is dit jaar een tweede editie van The Passion. Donderdag wordt een hemelvaarteditie van het jaarlijkse muzikale evenement uitgezonden op NPO 1. Organisatoren KRO-NCRV en de Protestantse Kerk in Nederland willen de kijker zo kennis laten maken met het verhaal van “een van de minst bekende feestdagen”, zo legde Peter Kuipers, directievoorzitter bij de omroep, eerder uit.

Waar The Passion, jaarlijks vlak voor Pasen op Witte Donderdag te zien, vertelt over het lijden en de dood van Jezus gaat het verhaal van Hemelvaartsdag over hoe hij daarna is opgestaan en zijn discipelen vraagt zijn werk voort te zetten. Het paasspektakel werd in april live vanuit Doetinchem uitgezonden. The Passion Hemelvaart is al opgenomen en dus niet live.

De rollen in beide vertellingen worden door dezelfde hoofdrolspelers gespeeld. Zo praat Ruud de Wild het verhaal wederom aan elkaar. Andere rollen zijn er voor Soy Kroon (Jezus), Kim-Lian van der Meij (Maria Magdalena), Thomas Cammaert (Petrus) en Noortje Herlaar (Maria).

De KRO-NCRV hoopt kijkers donderdag te “inspireren” en “hoop” te bieden, aldus de directievoorzitter. “Waar Pasen troost biedt en verbindend is, is het hemelvaartverhaal activerend met een oproep aan iedereen om op te staan.”