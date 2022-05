Gemeenten zijn bezorgd over overstap Gazprom

Veel gemeenten hebben zorgen over de verplichte overstap van het Russische staatsbedrijf Gazprom naar een andere gasleverancier. Toch vertelt ook een aantal gemeenten na een rondvraag van het ANP dat het moet lukken om over te stappen. Hoe zij een nieuwe leverancier vinden – en hoe de gemeenten de hogere gasprijzen gaan betalen – daar bestaat wel onduidelijkheid over.

In april liet minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie weten dat gemeenten die aangesloten zijn bij Gazprom tot 10 oktober de tijd hebben om te wisselen van gasleverancier. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoopt dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat daarbij wil helpen. Het ministerie zegt echter dat dat niet zijn taak is.

Gemeenten laten in de rondvraag weten dat ze veel samen optrekken om een nieuwe gasleverancier te vinden. De Friese gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn kritisch op de minister. “Waar de minister geen antwoord op geeft is hoe wij het prijsverschil tussen 18 cent en 3 euro gaan betalen”, laat een woordvoerder weten. De Friese overheden zijn verenigd in de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OVEF).

Ook de gemeente Hilversum geeft aan dat de huidige hoge gasprijzen een probleem zijn. “Bovendien zijn er weinig zakelijke leveranciers”, vertelt een woordvoerder. De snelheid waarmee toch een nieuwe gasleverancier moet worden gevonden, baart ook zorgen.

De gemeente Den Haag zegt in een brief aan de gemeenteraad dat het risico blijft bestaan dat andere gasleveranciers zich niet inschrijven voor de aanbesteding. Daardoor is er geen leveringszekerheid van gas vanaf oktober 2022, aldus het bestuur. Wel blijft de gemeente zich inzetten om gas toch te kunnen garanderen.

De meeste gemeenten vertellen dat inwoners niets zullen merken van de hogere gasprijzen. Nieuwegein zegt wel de extra kosten op te geven in de begroting. “Wat burgers daarvan merken is nog onduidelijk.” Een woordvoerder van de gemeente Brummen stelt dat de hogere prijzen uiteindelijk gevolgen hebben voor de inwoners. “De kosten van onze energie worden vier tot vijf keer zo hoog bij een nieuw contract”, aldus de Gelderse gemeente.

De gemeente Roermond vertelt dat het contract in december van dit jaar afloopt. Ze had al een nieuwe gasleverancier gevonden: Vattenfall. Omdat de Limburgse gemeente extra kosten wil voorkomen, hoopt ze erop het contract met Gazprom uit te mogen zitten tot het einde van het jaar. Met hogere kosten zullen mogelijk entreeprijzen voor het zwembad en het gemeentelijk museum omhooggaan.