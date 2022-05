Inspectie: Philips schiet tekort bij terugroepactie apneu-machine

Philips schiet substantieel en structureel tekort in het afhandelen van een terugroepactie van apneu-apparaten, zo bevestigt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag na berichtgeving van Nieuwsuur. Patiënten, die het risico lopen stukjes schuimrubber in te ademen of in te slikken door de apparaten, moeten volgens de inspectie veel beter worden geïnformeerd over het vervangings- en reparatieplan.

De IGJ meldt dat hiermee de druk op Philips wordt opgevoerd. Een woordvoerder legt uit dat er al langer contact is met het bedrijf over de afhandeling, maar dat de inspectie nu op het punt is beland dat het dit soort uitspraken gaat doen.

“Wij verwachten van Philips onder meer een concreet benoemd tijdspad waarbinnen patiënten, behandelaars en andere betrokkenen geïnformeerd worden over de planning en voortgang van het vervangings- en reparatieplan”, aldus de inspectie.

Philips laat in een reactie weten de kritiek ter harte te nemen. “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we een stroeve start hadden met deze veiligheidsmelding en dat de enorme omvang ervan ervoor zorgt dat het een heel complex proces is met nog steeds onzekerheden. Dat betreuren we, en we werken er hard aan om mensen zo snel mogelijk meer zekerheid te geven.” Het bedrijf verwacht dat het regelen van nieuwe of gerepareerde apparaten voor gedupeerde klanten eind dit jaar voor 90 procent is afgerond.

Naast het probleem van de loslatende stukjes schuimrubber, kan er ook een chemische damp van het apparaat af komen. Desondanks krijgen mensen met apneu die een apparaat van Philips gebruiken om in hun slaap goed te blijven ademhalen, van de IGJ het advies om daarmee door te gaan. De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen namelijk niet op schadelijke effecten op de lange termijn, zo stelde de inspectiedienst eerder.

Mensen met apneu hebben tijdens hun slaap last van een stokkende ademhaling. Dit heeft niet alleen als gevolg dat ze ’s ochtends niet zijn uitgerust, maar ook dat ze op de langere termijn een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten, te hoge bloeddruk en diabetes.