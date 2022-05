‘Luchtbrug’ over Coolsingel verbindt Rotterdamse Bijenkorf en WTC

Van het dak van warenhuis de Bijenkorf hoog boven de Coolsingel oversteken naar het WTC Rotterdam: vanaf donderdag kan dat via een 30 meter hoge brug op dakniveau.

De Rotterdam Rooftop Walk, zoals het eenmalige project heet, is een samenwerking met architectenbureau MVRDV en wordt georganiseerd door het jaarlijkse festival Rotterdamse Dakendagen. Bezoekers van de 60 meter lange brug kunnen vanaf Hemelvaartsdag een maand lang de oversteek over de Coolsingel maken. Voor volwassenen kost dat 3,50 euro, de luchtbrug is gratis voor kinderen.

Rotterdamse Dakendagen vindt dit jaar van 3 tot 5 juni plaats. Tijdens het festival kunnen bezoekers via routes op meer dan dertig plekken het dak op om te ontdekken hoe ruimte op een verrassende manier kan worden gebruikt, of genieten van het uitzicht over de stad.