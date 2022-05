Niet eerder uitgezonden interview Frequin donderdagnacht op tv

Een niet eerder uitgezonden interview met Willibrord Frequin is in de nacht van donderdag- op vrijdag om 00.10 uur te zien op NPO 1. Hij gaat er, volgens de NTR, in op de beruchte ‘hoofdenaffaire’. In 1989 werd Frequin bij het KRO-programma Brandpunt ontslagen. Hij zou een aflevering over handel in lichaamsdelen in scène hebben gezet.

In 2020 sprak Jeroen Pauw met de journalist voor het programma Het Laatste Woord. Het interview zou pas na het overlijden van Frequin uitgezonden worden.

In Het Laatste Woord vertelt Frequin onder meer over zijn katholieke jeugd, vriendschappen, zijn ervaringen in oorlogsgebieden als Biafra en Oeganda en de liefde. Samen met Pauw gaat hij naar zijn stamkroeg Moeke Spijkstra in Blaricum en naar zijn huis.

Donderdag maakte de familie van Frequin bekend dat hij op 80-jarige leeftijd is overleden. De televisiemaker en journalist leed aan vasculair parkinsonisme en hartfalen.