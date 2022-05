Rotterdam weer opgeruimd na relletjes om verloren finale

Rotterdam is donderdagochtend weer op orde na een onrustige nacht vanwege de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma. De gemeentelijke dienst Stadsbeheer, die schade nog opmaakt, was van 05.00 uur tot 10.00 uur in de weer om de stad op te ruimen.

Een woordvoerster van Stadsbeheer laat weten dat de schade momenteel in kaart wordt gebracht. “Verder zijn onze medewerkers vooral bezig geweest met het opruimen van plastic bekertjes. Vooral bij het Stadhuisplein en De Kuip, die was uitverkocht, was het vies.”

Duizenden fans hadden zich woensdagavond in Rotterdam verzameld om de finale die de ploeg in de Albanese hoofdstad Tirana speelde, te volgen bij verschillende horecagelegenheden. Die hadden op verschillende plekken en pleinen in de stad speciale kijkavonden georganiseerd.

Ook keken 48.000 supporters naar de wedstrijd op grote schermen in stadion De Kuip. Na afloop van de verloren wedstrijd braken opstootjes uit in het centrum en richtten relschoppers volgens de politie flinke vernielingen aan. Met behulp van de ME en waterwerpers kreeg de politie het rond 01.00 uur weer rustig in de stad. 72 mensen werden aangehouden. Donderdagochtend zaten nog zestien van hen vast.