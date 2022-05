Veel drukte op wegen naar fashion outlets

Op deze Hemelvaartsdag is het druk op de wegen rond de zogeheten fashion outlets. Daar zitten tientallen winkels bij elkaar en worden topmerken met korting verkocht.

Zo is het al de hele dag aansluiten om binnen te komen bij Designer Outlet Roermond. Volgens de ANWB staat er vooral file vanaf de Duitse grens, met eerder op de dag uitschieters in de wachttijden van 80 tot 100 minuten. In de middag moesten automobilisten nog altijd een uur wachten.

Ook op de dijk Enkhuizen-Lelystad, een van de de routes naar de in Lelystad gevestigde outlet Bataviastad, was het aanschuiven in de rij. Op het drukste moment bedroeg de wachttijd een uur. In de loop van de middag was dat geslonken naar 10 minuten.

De ANWB verwacht ook weer drukte als de winkels dichtgaan, hoewel het verkeer dan meer zal worden gespreid omdat de outlets langer open zijn vanwege het lange weekend.