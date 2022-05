Benschop naar de Kamer om chaos Schiphol te bespreken

Schiphol-topman Dick Benschop komt dinsdag naar de Tweede Kamer om te praten over de enorme drukte op de luchthaven. Hij is daarvoor uitgenodigd door VVD en PvdA. “Er gaat veel mis op Schiphol, maar we horen heel weinig vanuit de bestuurskamer”, aldus VVD’er Daniel Koerhuis, die naar eigen zeggen de vragen wil stellen “die iedereen nu heeft”.

Wie via Schiphol reist, krijgt al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn dat sommigen zelfs hun vlucht missen. Daar wil Koerhuis in het gesprek met Benschop naar vragen, zegt het Kamerlid. “Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan en wat wordt er gedaan om het op te lossen zodat mensen deze zomer wél gewoon zorgeloos met vakantie kunnen?”

De uitnodiging kwam ook van PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Hij wijt de problemen aan de arbeidsomstandigheden en lonen van de mensen die de bagage afhandelen. “Waarom lukt het niet om Schiphol-personeel een fatsoenlijk loon te betalen, een zeker contract te geven en goede arbeidsomstandigheden te creëren?”, aldus De Hoop.

Benschop werd eerder deze week uitgenodigd, en “daar heeft hij toen direct positief op gereageerd”, laat Schiphol weten. Hij zal een aantal kritische Kamerleden tegenover zich treffen. Zo roept Wybren van Haga al langer op tot het ontslag van de luchthavenbestuurder.

CDA-Kamerlid Harry van der Molen zegt tegen De Telegraaf, die als eerste over het gesprek met Benschop schreef, dat Nederland “voor schut” staat. “Het CDA verwacht dat de heer Benschop tot het uiterste gaat om Schiphol weer op koers te krijgen.” De problemen op het vliegveld worden veroorzaakt door personeelstekorten, met name in de beveiliging en bagageafhandeling.