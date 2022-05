Prominenten PvdA en GroenLinks in open brief: fuseer in senaat

Een aantal prominenten van de PvdA en GroenLinks pleiten in een open brief in de Volkskrant voor een fusie van de beide Eerste Kamerfracties. Begin juni stemmen beide partijen over voorstellen die dat moeten regelen. Volgens de ondertekenaars van de brief is samenwerking “hard nodig” en is er sprake van een “historisch momentum”.

De brief is onder anderen ondertekend door voormalig PvdA-leiders Diederik Samsom, Job Cohen en Wouter Bos en GroenLinks-leiders Bram van Ojik en Jolande Sap. Ook oud-ministers Jeroen Dijsselbloem (FinanciĆ«n), Jet Bussemaker (Onderwijs) en Hedy d’Ancona (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) onderschrijven het pleidooi, net zoals GroenLinks-prominent Ineke van Gent (burgemeester Schiermonnikoog en voormalig Kamerlid) en enkele GroenLinks-wethouders.

Volgens de ondertekenaars zijn de ‘rode’ en ‘groene’ strijd hetzelfde: het tegengaan van klimaatverandering moet op een sociale manier gebeuren en het ideaal van bestaanszekerheid moet samengaan met de groene idealen voor een duurzame samenleving. Op deze onderwerpen staan beide partijen “schouder aan schouder”.

Het PvdA-partijbestuur liet donderdag op de website van de partij weten ook achter een fusie met GroenLinks in de Eerste Kamer te staan. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken twittert vrijdagochtend het bestuur daarin te volgen: “Ik ben voorstander van een volgende stap om een links blok te vormen en steun het voorstel van het partijbestuur.”

Eerder gaf GroenLinks-partijleider Jesse Klaver al aan dat een fusie “heel bijzonder” zou zijn. Volgens hem is het in ieder geval een “logisch moment” om dit voor te leggen aan de leden.

Klaver en Kuiken probeerden vorige week al hun partijgenoten te overtuigen van het belang van meer samenwerking. De partijen praten daar al langer over. Ook trokken ze na de verkiezingen samen op in de onderhandelingen voor regeringsdeelname.