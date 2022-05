Streefgetal van 50.000 bedden voor Oekraïners in zicht

Gemeenten realiseerden sinds maandag ruim 2500 extra bedden voor gevluchte Oekraïners. Met de nu 49.393 beschikbare bedden is het streefgetal van 50.000 bijna gehaald.

In maart stelden de 25 veiligheidsregio’s zich ten doel om 50.000 opvangplekken vrij te maken voor Oekraïense vluchtelingen. Dat aantal moest halverwege mei worden gehaald, maar komt nu dus in zicht. In aanloop naar de zomer moet het aantal opvangplekken doorgroeien naar 75.000.

Deze week meldden zich relatief veel Oekraïners bij de gemeentelijke opvang. Door zowel deze stijging als de stijging van het aantal beschikbare bedden, bleef de bezettingsgraad van de bedden steken op 82 procent. Wel zijn er de afgelopen weken sterke schommelingen zichtbaar in de beschikbaarheid van opvangplekken en het aantal mensen dat zich meldt.

Sinds dinsdag schreven 1450 Oekraïense vluchtelingen zich in bij Nederlandse gemeenten. In totaal zijn er daarmee 61.060 Oekraïners geregistreerd. 40.522 mensen hebben onderdak gevonden bij de gemeentelijke opvang. Ruim 20.000 vluchtelingen hebben onderdak elders, bijvoorbeeld bij gastgezinnen.