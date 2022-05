Door een ongeval aan de Dorpsweg in het Zuid-Hollandse Oudenhoorn is donderdag rond 23.30 uur een vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer liep op straat, werd aangereden en kwam in het water terecht. Zij is volgens de politie naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de wagen is doorgereden.

De politie heeft onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.