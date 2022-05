Ongeveer 220 teams lopen mee in Roparun voor goede doel

Ongeveer 220 teams zullen volgende week zaterdag starten met de Roparun, een estafetteloop voor het goede doel. Volgens de organisatie wordt geld opgehaald “om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken”.

Het is de 31e editie en ook dit jaar wordt die volledig in Nederland gelopen. De start is zaterdag 4 juni op het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe en de finish is maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. In het verleden vertrokken teams uit de Franse hoofdstad Parijs en de Duitse stad Hamburg naar de finish in Rotterdam. Maar al eerder werd gekozen deze in eigen land te houden, vanwege de coronapandemie.

Roparun-directeur Gerard Bakx zegt in een persbericht “hartstikke blij” te zijn “dat we weer echt mogen”. Hij toont zich ook content met het feit dat de finish op de Coolsingel is. “De plek waar het hoort”, aldus Bakx. “De vorige edities gebeurde dat op de Binnenrotte vanwege de herinrichting van de Coolsingel. Maar toch is de Coolsingel de plek waar wij horen te finishen.’’

De Roparun wordt sinds 1992 georganiseerd en heeft sindsdien ongeveer 90 miljoen euro opgebracht. In oktober 2021 werd met de dertigste editie van de Roparun ruim 2 miljoen euro opgehaald. 175 teams liepen toen 300 kilometer door de zuidelijke provincies, de start en finish waren in Landgraaf op het festivalterrein van Pinkpop. In recordjaar 2019 werd door 340 teams 5,6 miljoen euro binnengehaald.