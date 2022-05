Gevallen Amerikaanse militairen herdacht in Margraten

Op de erebegraafplaats in het Limburgse Margraten vindt zondagmiddag de jaarlijkse herdenking plaats van de Amerikaanse militairen die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij de bevrijding van Europa. Onder meer premier Mark Rutte zal er een toespraak houden.

Bij wijze van eresaluut vliegen F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht rond 16.00 uur in een missing-manformatie over de begraafplaats. Daar liggen 8301 Amerikaanse soldaten die destijds in West-Europa omkwamen. Op een monument staan ook de namen vermeld van 1722 vermiste Amerikaanse soldaten.

De herdenking in Margraten wordt jaarlijks gehouden één dag voor de viering van Memorial Day in de VS. Alleen vorig jaar gooide corona roet in het eten en ging Memorial Day in Margraten niet door.