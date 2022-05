Rellen bij stadion na mislopen promotie ADO Den Haag

Bij het stadion van ADO Den Haag zijn zondagavond rellen uitgebroken na het mislopen van promotie tegen Excelsior. Supporters bekogelden de politie met bakstenen en andere voorwerpen, staken vuurwerk af en rukten borden uit de grond. De mobiele eenheid voerde charges uit. De politie spreekt van “fors geweld” waarbij agenten gewond zijn geraakt. Meerdere relschoppers zijn aangehouden.

ADO-supporters bestormden na de wedstrijd het veld, meldt de politie. Ze gooiden brandende fakkels in het vak met Excelsior-supporters, waarop de mobiele eenheid in actie kwam. De ME was in het stadion om spelers en de arbitrage in veiligheid te brengen. De politie riep de ADO-supporters op om rustig naar huis te gaan.

ADO Den Haag verspeelde in het eigen stadion een 3-0 voorsprong. In de verlenging kwam ADO weer op voorsprong, maar Excelsior wist alsnog gelijk te maken en was de betere na achttien strafschoppen.

De wedstrijd werd tweemaal onderbroken, omdat een grensrechter werd bekogeld en later omdat ADO-supporters over de afrastering waren geklommen en vlak langs de zijlijn stonden.