Premie autoverzekering voor ouderen steeds hoger

Steeds meer ouderen bezitten een auto. Een kwart van alle personenauto’s is eigendom van iemand van 65-plussers. Maar autorijden kost ook geld. Als je kijkt naar de autoverzekering, valt zelfs op dat de premie vanaf je 65e steeds hoger wordt. Hoe komt dat? En wat kun je doen om je autoverzekering als oudere toch zo voordelig mogelijk te houden?

Hogere premie autoverzekering senioren

Autoverzekeraars zien oudere automobilisten als een risicogroep, omdat zij vaker betrokken zijn bij autoschades. Daarom rekenen veel autoverzekeraars voor bestuurders vanaf 65 jaar een risico-opslag op de premie. Deze opslag wordt steeds hoger naarmate je ouder wordt. Zo betaal je voor een autoverzekering als 70 plusser meer dan iemand van 65 jaar en tegen de tijd dat je 85 bent, betaal je nog veel meer. Ook het tv-programma Kassa besteedde hier al aandacht aan.

Toch goedkope autoverzekering voor senioren?

Helaas kun je er niet zoveel tegen de beslissing zelf doen als je autoverzekeraar de premie verhoogt vanwege je leeftijd. Wat je wel kunt doen, is op zoek gaan naar een goedkope autoverzekering bij een andere verzekeraar. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste autoverzekering voor ouderen is gemiddeld 15 tot 20 euro per maand. Dat scheelt je op jaarbasis toch ongeveer 200 euro. Je kunt op internet gemakkelijk verzekeringen vergelijken en zo de goedkoopste verzekering voor je auto vinden.

Goedkopere auto om te verzekeren als oudere

Een andere manier waarop je kunt besparen op een autoverzekering voor senioren is door een kleinere of lichtere auto te kopen. Hoe groter en zwaarder je auto namelijk is, hoe meer premie je betaalt voor de autoverzekering. Bedenk dus of je echt nog een grote auto nodig hebt en zo niet, ruil deze anders in voor een kleiner, minder zwaar model. Dan betaal je voor die nieuwe auto ook meteen een lagere verzekeringspremie.

Pas je autoverzekering voor ouderen aan als je minder rijdt

De situatie is natuurlijk voor iedereen anders, maar de kans is groot dat je minder kilometers maakt met de auto als je met pensioen gaat en je dus niet meer elk dag naar je werk hoeft. Het loont dan om je autoverzekering aan te passen. Autoverzekeraars bepalen de premie namelijk ook op basis van hoeveel kilometers je per jaar rijdt. Dus hoe minder je rijdt, hoe lager je premie kan worden. Maar de autoverzekeraar past het aantal kilometers dat je rijdt niet vanzelf aan, je moet dit wel even doorgeven.

Rijhulpjes voor senioren

Je houdt de premie van je autoverzekering voor senioren ook laag door geen schade te rijden. Zo behoud je je schadevrije jaren en no-claimkorting of stijgt deze misschien zelfs. Als je rustig en zelfverzekerd in de auto zit, is de kans dat je een schade maakt kleiner. Er zijn tegenwoordig steeds meer handigheidjes in auto’s die je hierbij helpen. Zo is een automaat misschien fijner voor je dan een auto waar je zelf moet schakelen. En geven parkeersensoren en/of een achteruitrijcamera je wellicht wat meer rust bij het inparkeren. Overweeg deze opties en extra’s dus, zeker als je een nieuwe auto gaat kopen.

75 jaar of ouder? Let op de rijbewijskeuring!

Tot slot nog een bonustip. Je autoverzekering biedt alleen dekking als je rijdt met een geldig rijbewijs. Ook als oudere moet je dus zorgen dat je je rijbewijs steeds op tijd verlengt. Maar als je 75 jaar of ouder bent, moet je wat maar doen om je rijbewijs te verlengen. Je moet dan namelijk eerst een gezondheidsverklaring invullen. Vervolgens ga je naar een keuringsarts. Daarna beoordeelt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of je je rijbewijs mag verlengen. Omdat dit proces best een tijdje kan duren. is het belangrijk dat je de gezondheidsverklaring al 5 maanden vóór je rijbewijs verloopt invult. Dit doe je op de website van het CBR.